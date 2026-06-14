В Башкирии на озере Чебаркуль погиб 62-летний житель Магнитогорска

Тело мужчины достали из воды местные рыбаки до приезда спасателей. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Абзелиловском районе Башкирии случилась трагедия на воде. Мужчина приехал на выходные порыбачить, но это занятие обернулось гибелью.

Происшествие произошло на озере Чебаркуль недалеко от деревни Давлетово. По данным единой дежурной диспетчерской службы района, которые приводит местная газета «Абзелил», погибшим оказался 62-летний житель Магнитогорска. Он приехал в Давлетово специально ради рыбалки.

Тело мужчины вытащили из воды и доставили на берег другие рыбаки, которые оказались поблизости. Сейчас выясняются все обстоятельства этого несчастного случая.

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