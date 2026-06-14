В Башкирии до 2030 года заработает программа борьбы с ожирением

Целью программы является снижение риска развития заболеваний, связанных с ожирением. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Министерство здравоохранения Башкирии выпустило приказ о запуске региональной программы под названием «Организация первичной медико-санитарной помощи пациентам с избыточной массой тела и ожирением на 2025-2030 годы». Документ появился на официальном сайте ведомства.

К разработке этой программы подтолкнула тревожная статистика. Только за 2024 год в республике диагноз «ожирение» получили 48 835 человек, что на 54,7 процента больше, чем годом ранее. Впервые в жизни эту болезнь обнаружили у 12 634 пациентов, что превышает показатели 2023 года на 24,1 процента. Всего же на диспансерном учете сейчас состоят 25 587 взрослых жителей региона.

Программа ставит перед собой несколько целей: снизить риск болезней, которые развиваются на фоне ожирения, выявлять патологию как можно раньше, чтобы не допустить осложнений и инвалидности, а также готовить грамотных специалистов. Все задачи разбили на три направления. Первое – социальное: рассказывать людям о проблеме через СМИ и соцсети. Второе – медицинское: улучшить диагностику и диспансерное наблюдение. Третье – образовательное: обучать врачей.

Среди главных мероприятий – создание четкой схемы маршрутизации пациентов с лишним весом, внедрение компьютерных технологий, проведение школ здоровья, а также продолжение уже действующего республиканского проекта «Будь легче!». К 2030 году планируют довести долю выявления ожирения во время профилактических осмотров до 20 процентов, а долю тех, кто прошел углубленное консультирование, – до 60 процентов.

Участвовать в программе будут все поликлиники и больницы первичного звена, а также Центры здоровья и отделения медицинской профилактики. Координировать работу станут Минздрав РБ вместе с главными внештатными специалистами, Башкирским государственным медицинским университетом и Роспотребнадзором.

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