В Уфе спасатели вытащили из Белой рыбака с тонущей лодкой

В Уфе вовремя пришли на помощь рыбаку на поврежденной лодке.

В Уфе во время объезда акватории реки Белой возле железнодорожного моста спасатели УГЗ заметили мужчину, который попал в беду. Выяснилось, что прямо на воде у рыбака начала сдуваться лодка, и внутрь стала поступать вода. Находиться на сильном течении в неисправном плавсредстве очень опасно для жизни, пояснили спасатели, поэтому они быстро пересадили мужчину 1984 года рождения на гидроцикл, забрали поврежденную лодку и благополучно доставили уфимца на берег.

Отмечается, что медицинская помощь рыбаку не потребовалась, так как он только сильно перепугался за свое снаряжение.

Управление гражданской защиты Уфы напоминает всем любителям рыбной ловли, что перед каждым выходом на воду надо внимательно осматривать плавсредство, особенно если оно резиновое или надувное. Также обязательно следует надевать спасательный жилет самому и требовать этого от тех, кто находится в лодке рядом. Не стоит рыбачить возле мостов, там где ходят суда, и вблизи гидротехнических сооружений. Кроме того, нужно всегда иметь при себе заряженный телефон в водонепроницаемом чехле, чтобы при любой чрезвычайной ситуации можно было набрать номер 112.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.