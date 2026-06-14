На Башкирию обрушатся грозы и накроет туман

Ночью и утром местами по РБ видимость на трассах упадет до полукилометра. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В отдельных районах Башкирии в понедельник, 15 июня, ожидаются грозы, а также ухудшение видимости на автотрассах. Туман опустится на дороги ночью и утром, видимость местами составит 500 метров и менее.

В такую погоду пешеходам нужно быть особенно внимательными, когда переходят улицы и проезжие части. Водителям следует сбросить скорость, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, а также по возможности избегать лишних перестроений, обгонов и опережений.

Спасатели призывают граждан не терять бдительность и в случае опасности звонить по номеру 112.

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