В Башкирии за сутки зафиксировали два природных пожара

Погода и спутники помогают Башкирии держать пожары под контролем. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие 24 часа в республике заметили один лесной пожар в Краснокамском районе, а также одно полевое возгорание: сухую траву потушили в Ишимбайском районе.

Как отметили в госкомитете РБ по ЧС, число природных пожаров по-прежнему держится на минимальной отметке. Такой обстановке помогают погодные условия и использование новых технологий, благодаря которым за лесами следят и из космоса, и с земли.

Всего с начала 2026 года возникло 14 очагов лесных пожаров на площади 87 гектаров и 195 случаев горения сухой растительности на общей территории свыше 328 гектаров.

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