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НовостиОбщество14 июня 2026 9:00

Уфимский турист обнаружил в пещере на Урале зуб доисторического животного

Зуб мамонта пополнит музейную коллекцию
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Проводник принял останки за камень но экспертиза подтвердила уникальность.

Проводник принял останки за камень но экспертиза подтвердила уникальность.

Олег Чегодаев, путешественник из Уфы, отыскал зуб мамонта в одной из пещер на Урале. О своей находке он написал на страницах в социальных сетях.

Проводник Петр Григорьев первым заметил необычный предмет, но сперва подумал, что это просто странный камень. Находку несли через всю пещеру, причем несколько участков пути приходилось преодолевать под водой.

Подлинность зуба подтвердил геолог Фаниз Ардисламов. Теперь этот экспонат займет свое место в собрании посольства уральских гор, которое находится в Уфе. Сам путешественник пообещал позже смонтировать и выложить в сеть видео, где подробно расскажет о необычной находке.

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