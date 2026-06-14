В аэропорту Уфы сразу несколько рейсов уходят с опозданием

Жители Башкирии не могут улететь в южные и столичные аэропорты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Онлайн-табло уфимской воздушной гавани показывает массовый перенос времени отправки самолетов. Так, рейс авиакомпании «Победа» в Сочи должен был взлететь в 16:35, но его сдвинули на 16:50.

У «Аэрофлота» сразу два рейса в Москву поменяли расписание: вместо 14:30 борт отправится в 18:10, а вместо 16:45 – в 18:30. Также опаздывают самолеты в Минеральные Воды и Махачкалу. С прибытием тоже проблемы.

Борт «Аэрофлота» из Москвы приземлился не в 22:20, а в 00:42, а рейс «Nordwind Airlines» из Санкт-Петербурга вместо 20:35 прибыл в 01:27. Кроме того, задержаны вылеты из Сочи (перенос с 15:35 на 16:10), из Москвы (с 13:35 на 16:40 и с 15:50 на 17:15), а также из Горно-Алтайска, Калининграда, Геленджика, Нового Уренгоя и Игарки.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система противовоздушной обороны сбила 4 беспилотника, которые направлялись к Москве. Обломки упали на землю, и сейчас там работают аварийные службы.

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