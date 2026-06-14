В трех башкирских городах режим «черного неба» продержится до вечера 15 июня

НМУ будет действовать в Уфе, Стерлитамаке и Салавате до вечера понедельника. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Черное небо» задержится в трех городах Башкирии. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.

Режим неблагоприятных метеоусловий решили продлить в Уфе, Стерлитамаке и Салавате. Особый режим будет действовать до 20:00 15 июня, и в этот промежуток времени из-за отсутствия ветра и слабого рассеивания у самой земли могут накапливаться разные вредные примеси.

Добавим также, что Уфа, Стерлитамак и Салават ранее попали в список самых загрязненных населенных пунктов Башкирии по итогам антирейтинга Башгидрометцентра.

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