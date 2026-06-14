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НовостиЧто происходит14 июня 2026 5:16

В Башкирии с молотка уходит муниципальный магазин за 587 тысяч рублей

Муниципальное здание в селе Верхние Киги продают на аукционе
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Администрация выставила на торги магазин и участок в Кигинском районе.

Администрация выставила на торги магазин и участок в Кигинском районе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В селе Верхние Киги власти решили продать с торгов одну из своих муниципальных построек. На аукцион выставили нежилое помещение под магазин, площадь которого составляет 30,8 квадратного метра. Вместе с ним покупатель получит и земельный участок размером 713 квадратных метров.

Торгуемый магазин расположен на улице Мира в селе Верхние Киги. Стартовая цена всей недвижимости составляет 587 000 рублей.

Желающие поучаствовать в торгах могут подать заявки до 25 июня. Сделать это надо через электронную площадку «ЕЭТП». Посмотреть на сам объект и изучить проект договора можно в местной администрации, сообщает UfaTime.ru.

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