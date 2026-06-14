В Уфе стая бездомных собак искусала прохожую

Нападение псов во дворе дома на Ушакова напугало уфимку. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В уфимской Черниковке на женщину набросились несколько дворняг. О случившемся она написала в своих аккаунтах в социальных сетях.

По ее словам, все произошло 12 июня возле дома №70 по улице Адмирала Ушакова. По воспоминаниям пострадавшей, собак было три, и одна из них вцепилась ей в ногу. Женщина переживает из-за того, что эти же животные могут напасть на ребятишек. Кроме того, она добавила, что свора собак нередко попадается на глаза в районе, где раньше находился автоцентр «ВАЗ».

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