Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит14 июня 2026 6:00

В Уфе стая бездомных собак искусала прохожую

Жительница Черниковки пострадала от укуса бродячей собаки
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Нападение псов во дворе дома на Ушакова напугало уфимку.

Нападение псов во дворе дома на Ушакова напугало уфимку.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В уфимской Черниковке на женщину набросились несколько дворняг. О случившемся она написала в своих аккаунтах в социальных сетях.

По ее словам, все произошло 12 июня возле дома №70 по улице Адмирала Ушакова. По воспоминаниям пострадавшей, собак было три, и одна из них вцепилась ей в ногу. Женщина переживает из-за того, что эти же животные могут напасть на ребятишек. Кроме того, она добавила, что свора собак нередко попадается на глаза в районе, где раньше находился автоцентр «ВАЗ».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.