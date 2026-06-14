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НовостиОбщество14 июня 2026 5:01

Каспийский циклон подарит жителям Башкирии мокрую и теплую неделю

В Башкирии в воскресенье ожидаются дожди при +24
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Тепло с переменной облачностью и осадками придет в республику.

Тепло с переменной облачностью и осадками придет в республику.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В последний день затяжных летних выходных жителей Башкирии встретит по-настоящему июньская погода: будет довольно жарко и при этом дождливо.

Синоптики пообещали так называемую «переменную солнечность» и температуру до +24. Они пояснили, что такой характер погоды обеспечивает тыловая часть циклона, пришедшего с Каспия.

Судя по предварительным расчетам, примерно такая же погода продержится на протяжении всей следующей недели.

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