Каспийский циклон подарит жителям Башкирии мокрую и теплую неделю

Тепло с переменной облачностью и осадками придет в республику. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В последний день затяжных летних выходных жителей Башкирии встретит по-настоящему июньская погода: будет довольно жарко и при этом дождливо.

Синоптики пообещали так называемую «переменную солнечность» и температуру до +24. Они пояснили, что такой характер погоды обеспечивает тыловая часть циклона, пришедшего с Каспия.

Судя по предварительным расчетам, примерно такая же погода продержится на протяжении всей следующей недели.

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