45-летняя уфимка ушла из дома и пропала: поиски идут уже 23 дня

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

45-летняя жительница Уфы Наталья Морозова пропала больше трех недель назад. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт Башкортостан».

22 мая женщина ушла из дома и с тех пор на связь не выходила. Ее рост – 167 сантиметров, телосложение худощавое, волосы черные, глаза карие. В момент исчезновения на ней были темная футболка, черные лосины и белые кроссовки.

Волонтеры просят всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины, позвонить по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112. Также отряд ждет добровольцев, готовых помочь в поисках.

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