Количество потребкредитов выросло в 1,5 раза: как изменился рынок займов в Башкирии

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В мае 2026 года жители Башкирии оформили 58,4 тысячи потребительских кредитов – в полтора раза больше, чем за тот же месяц годом ранее. Об этом рассказали в Национальном бюро кредитных историй.

В мае 2025-го банки выдали республике лишь 37,6 тысячи займов. По сравнению с апрелем 2026 года рост составил 5,8% – тогда жители получили 55,2 тысячи кредитов.

По числу оформленных займов Башкирия занимает седьмое место в стране. Первая строчка за Москвой – 125,5 тысячи кредитов. Следом идут Московская область с 106,6 тысячи и Краснодарский край с 82,5 тысячи.

По всей России в мае выдали два миллиона потребкредитов – на 7,8% больше, чем в апреле, и на 52% больше, чем в мае прошлого года.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил такую динамику эффектом низкой базы: первая половина 2025 года стала пиком падения кредитования. При этом он добавил, что рынок в целом остается слабым – в мае 2026-го кредитов выдали в полтора раза меньше, чем в мае 2024-го, когда показатель достигал трех миллионов. Причины – падение спроса и снижение качества заявок.

Сократилось и микрокредитование. По данным Центробанка, в первом квартале 2026 года МФО выдали займов на 482 миллиарда рублей – на 7% меньше, чем в четвертом квартале 2025-го. Это минимум с 2024 года. С января МФО обязаны проверять доходы клиентов только по официальным источникам, а с марта крупные организации подтверждают личность заемщиков через биометрию.

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