Зарплата в 200 тысяч рублей: уфимцам предложили ряд заманчивых вакансий

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Республиканский центр занятости населения опубликовал список вакансий с самой высокой зарплатой в Уфе.

Самую высокое жалованье предлагают мастеру-приемщику в компании «РДВ-СОФТ» – от 80 до 200 тысяч рублей. Менеджер по оптовым продажам автозапчастей в компании «ЮРАЛ» может рассчитывать на 130-160 тысяч рублей. Инженеру-технологу производства конвейерной ленты в «ТЕХНОДИЗЕЛЬ» предлагают от 100 до 150 тысяч рублей.

Руководителю направления по монтажу и ремонту систем управления в «Башкирской генерирующей компании» готовы платить от 87 до 135 тысяч рублей. Монтажнику в «ОРГЭНЕРГОКАПИТАЛ» – от 100 до 130 тысяч рублей. Региональный менеджер по оптовым продажам в «ЮРАЛ» может заработать до 100 тысяч рублей.

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