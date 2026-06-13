Мужчина и двое детей пропали в Башкирии во время сплава на сапборде: к поискам подключились спасатели и полиция

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

В Туймазинском районе Башкирии спасатели нашли мужчину и двоих детей, которые пропали во время сплава на сапборде на озере Кандрыкуль. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Житель Альметьевска вышел на сапборде на озеро вместе с сыном и племянницей, но в условленное время не вернулся. Через пять часов его супруга позвонила по номеру 112. На поиски выехали спасатели из Туймазов и сотрудники полиции.

Всех троих нашли живыми и невредимыми. Выяснилось, что во время плавания на озере поднялась сильная волна и едва не смыла водных путешественников. Мужчина решил не рисковать и добрался с детьми до острова посреди озера. Там они переждали непогоду, а затем вернулись на берег к своему лагерю.

В ГК ЧС напомнили: во время плавания на сапборде нужно надевать спасательный жилет и брать с собой средство связи. При ухудшении погоды следует немедленно возвращаться на берег.

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