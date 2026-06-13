«Обладала уникальным актерским даром»: ушла из жизни народная артистка Башкирии Зиля Саетова

Фото: Национальный молодежный театр имени Мустая Карима

В Уфе после болезни скончалась актриса Национального молодежного театра имени Мустая Карима, народная артистка Башкирии Зиля Саетова. Ей было 55 лет.

Зиля Хадыевна родилась в деревне Азикеево (Белорецкий район). В 1991 году она окончила театральный факультет Уфимского государственного института искусств. Свой творческий путь начала в Башкирском государственном академическом театре драмы имени Мажита Гафури.

За годы работы в Национальном молодежном театре она сыграла более 45 ролей в башкирской, российской и зарубежной драматургии. Первой заметной работой стала роль Сладкоежки в спектакле «О чем грустит Акбай?». Среди других известных ролей – Ханбикэ в «Тахире и Зухре», Иркабика в «Похищении девушки» и Нурзида в «Женихе для шести невест». Все ее героини – сильные и волевые женщины, несломленные судьбой.

Театр не раз отмечал ее дипломами за высокое исполнительское мастерство. В 2011 году Саетовой присвоили звание заслуженной артистки Башкирии, а в 2022 году – народной артистки республики.

– Зиля Хадыевна обладала уникальным актерским даром, мощной творческой энергией и душевной щедростью. Каждая ее роль на сцене нашего театра становилась событием, а ее преданность искусству вызывала искреннее восхищение, – рассказывают коллеги.

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