Пришлось резать: в Башкирии спасатели пришли на помощь женщине с опухшим пальцем

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Спасатели помогли жительнице Башкирии снять кольцо, которое намертво застряло на пальце. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

38-летняя женщина не смогла самостоятельно снять украшение с пальца правой руки. Из-за сдавливания палец начал отекать. Чтобы избежать печальных последствий, она обратилась к спасателям. Те с помощью слесарного инструмента аккуратно сняли кольцо.

В ГК ЧС напомнили, что в подобных ситуациях важно не медлить. Промедление может привести к сильному отеку и потребовать уже медицинского вмешательства.

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