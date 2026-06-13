Продала машину и украшения: аферисты под предлогом продлить «симку» лишили женщину 565 тысяч рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

62-летняя жительница Иглинского района Башкирии лишилась 565 тысяч рублей после звонка от мошенников, представившихся сотрудниками сотовой компании. Об этом рассказали в МВД Башкирии.

Неизвестный позвонил женщине и сообщил, что срок действия ее SIM-карты заканчивается. Чтобы продлить обслуживание, он попросил продиктовать коды из SMS. Женщина выполнила инструкции, после чего звонивший заверил ее, что все прошло успешно.

Затем ей позвонил «сотрудник» портала «Госуслуги» и сообщил, что мошенники получили доступ к ее личному кабинету. Следом позвонили лжесотрудник Центрального банка и «сотрудник ФСБ». Последний убедил женщину срочно задекларировать сбережения и перевести их на «безопасный счет».

Чтобы собрать нужную сумму, женщина сдала золотые украшения в ломбард и продала личный автомобиль. Деньги она перевела через банкомат по реквизитам, которые продиктовали аферисты. Обман раскрылся только дома.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

МВД напоминает: не переводите деньги на незнакомые счета и не сообщайте личные данные людям, которые звонят по телефону и представляются сотрудниками банков, ФСБ или полиции.

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