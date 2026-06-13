ГАИ Башкирии подвела итоги рейдов: за сутки выявили 52 пьяных водителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции Башкирии отстранили от управления транспортом 52 пьяных водителей. Об этом рассказал глава ведомства Владимир Севастьянов.

Четверо из задержанных привлечены к уголовной ответственности по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» – за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

Всего за сутки инспекторы зафиксировали более 1300 нарушений ПДД. Среди них – 45 случаев нарушения правил перевозки детей и 17 фактов непредоставления преимущества пешеходам. В рамках профилактического мероприятия «Мототехника» выявлено 29 нарушений со стороны водителей мототранспорта.

Сообщить о нарушении ПДД можно по телефону горячей линии МВД: 8 (347) 279-32-92 или через Telegram-бот @GIBDDRB_02bot.

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