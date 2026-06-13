Учительница решила заработать на инвестициях и лишилась полумиллиона: она доверилась лжетрейдерам

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

53-летняя учительница из села Саитбаба (Гафурийский район Башкирии) перевела мошенникам более 500 тысяч рублей, надеясь заработать на инвестициях. Об этом рассказали в МВД Башкирии.

Женщина увидела рекламу выгодных вложений в социальной сети и перешла по ссылке. Там она заполнила анкету, после чего ей позвонили и предложили «выгодные условия заработка». По указанию «брокеров» она установила на телефон программы для удаленного доступа к онлайн-банку. За две недели учительница перевела аферистам деньги, взятые в кредит.

Заподозрить неладное ее заставило требование мошенников внести дополнительный взнос в размере 20% – якобы для вывода средств. Женщина попыталась сообщить о своих сомнениях «куратору», но мошенники ее заблокировали. После этого она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

МВД предупреждает: не переводите деньги на счета незнакомых людей и проверяйте информацию о компаниях перед тем, как пользоваться их услугами.

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