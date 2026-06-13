Фото: СК Башкирии

Следственный комитет Башкирии опубликовал видео с места убийства 14-летнего мальчика в селе Кандры (Туймазинский район).

По версии следствия, днем 12 июня 21-летний парень напал на подростка у одного из жилых домов на улице Нефтяников. Мальчик вышел из магазина с пакетом продуктов. Нападавший нанес ему несколько ударов ножом в область туловища и рук, забрал пакет и скрылся. От полученных ранений подросток скончался. Нападавший был задержан в тот же день.

На опубликованных кадрах запечатлена работа следователей и криминалистов на месте преступления. Сотрудники ведомства совместно с полицией осмотрели территорию, изъяли орудие преступления и другие улики. Назначен комплекс судебных экспертиз, опрашиваются очевидцы и свидетели.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Решается вопрос об аресте подозреваемого. Ход расследования находится на контроле прокуратуры республики.

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