«Летние дни надо проводить с пользой»: Хабиров встретился со школьниками в «Тура-хане»

Фото: Администрация главы Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров побывал в визит-центре «Тура-хан» и встретился там со школьниками из лагеря Благоварского района. Об этом руководитель республики рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

Ребята приехали на экскурсию и, по словам руководителя региона, остались довольны. Хабиров отметил, что визит понравился и ему самому, и выразил радость от знакомства с детьми.

– Летние дни надо проводить с пользой и интересом, – написал в своем посте глава Башкирии.

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