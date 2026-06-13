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НовостиЗдоровье13 июня 2026 12:54

Ранняя диагностика рака в Башкирии: республики улучшает показатели

В Башкирии стали чаще стали выявлять рак на ранней стадии
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии зафиксировали положительную динамику в обнаружении злокачественных новообразований на начальной стадии. Об этом сообщает федеральное Министерство здравоохранения.

За пять месяцев текущего года доля своевременно найденных опухолей выросла в республике с 53,6% до 54,4%. При этом средний результат по стране в конце весны зафиксировали на отметке 55,2%.

Речь идет о болезнях так называемых визуальных локализаций, к которым относятся поражения кожных покровов, молочных желез, полости рта и шейки матки. Такие виды онкологии доктор может определить при обычном медицинском осмотре.

Лидером в России по этому критерию оказалась Мордовия, а самые низкие результаты выявили в Херсонской области.

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