Президент России удостоил наград трех жителей Башкирии

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Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами профессиональные достижения представителей медицины и культуры региона.

Почетный статус заслуженного врача страны получил руководитель уфимской клиники «Медси» Андрей Грицаенко. Хирург совмещает административную работу с операционной практикой с конца девяностых годов. За это время он опубликовал десятки научных трудов и зарегистрировал пять уникальных патентов.

В культурной сфере высокую награду заслужила Альфия Каримова. Директор фонда имени Мустая Карима получила звание заслуженного работника культуры государства.

Третьим награжденным стал руководитель медколледжа Стерлитамака Виль Ибрагимов. Его признали заслуженным работником здравоохранения страны. Профессор стал первопроходцем в регионе по защите докторской диссертации в области онкологии и внес большой вклад в создание программ ранней диагностики рака на промышленных предприятиях.

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