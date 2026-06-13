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НовостиПроисшествия13 июня 2026 12:02

Нападения бродячих собак на людей в Уфе и Волгоградской области: Бастрыкин взял на контроль оба происшествия

Бастрыкин взял на контроль нападения собак в Уфе и Волгоградской области
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе стая бродячих собак напала на женщину и причинила ей травмы. Об этом рассказали в Следственном комитете России.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Аналогичный случай произошел в Волгоградской области: там бездомная собака покусала 10-летнего ребенка, которому потребовалась медицинская помощь. По этому факту следователи также возбудили уголовное дело.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителям региональных следственных управлений по Башкирии и Волгоградской области доложить о ходе расследования обоих дел и установленных обстоятельствах.

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