Вылетел в кювет: в Башкирии в ДТП погиб водитель «Лады»

Фото: ГАИ Башкирии

Сегодня ночью, 13 июня, в селе Ярославка (Дуванский район Башкирии) водитель Lada 21124 не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.

37-летний водитель скончался на месте до приезда скорой. 32-летнего пассажира с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Месягутовскую центральную районную больницу.

– Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП, – заявил Севастьянов.

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