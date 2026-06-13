Три человека пропали в лесах Башкирии: одного все еще не нашли

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии за минувшие сутки спасатели получили три сообщения о пропавших в лесу людях. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

В Благовещенском районе мужчина отправился за грибами без телефона и заблудился – его нашли спасатели. В Стерлитамаке другой мужчина ушел в лес и тоже потерялся, но выбрался сам. В Бирском районе грибник ушел в лес и не вернулся – поиски продолжаются.

Все найденные в медицинской помощи не нуждались.

Спасатели напоминают: перед походом в лес нужно сообщить близким о маршруте и взять телефон. Если потерялись – звоните по номеру 112 и оставайтесь на месте.

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