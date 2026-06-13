ДТП с двумя Hyundai на М-5: четыре человека госпитализированы

Фото: ГАИ Башкирии, Госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня днем, 13 июня, на 1484-м километре трассы М-5 «Урал», в районе Восточного выезда из Уфы, столкнулись Hyundai Creta и Hyundai Solaris. Об этом рассказали в Госавтоинспекции и Государственном комитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Четыре человека пострадали и были госпитализированы. На место выехали пожарные: они извлекли людей из поврежденных машин и отключили аккумуляторы для безопасности.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

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