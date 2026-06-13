«Черное небо»: в трех городах Башкирии продлили особый режим

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В трех городах Башкирии продлили режим неблагоприятных метеорологических условий – «черное небо». Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

Режим будет действовать в Уфе, Стерлитамаке и Салавате с 20:00 13 июня до 20:00 14 июня. Причина – безветренная и жаркая погода: в таких условиях промышленные выбросы, выхлопные газы и пыль не рассеиваются, а оседают у поверхности земли и образуют смог.

На время действия режима промышленные предприятия обязали сократить объем выбросов в соответствии с технологическими регламентами.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.