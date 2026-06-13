В башкирских лесах пропали два грибника: 85-летний мужчина все еще не найден

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

За прошедшие сутки в Башкирии потерялись два грибника. Об этом рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Первого удалось найти в Благовещенском районе, неподалеку от села Покровка. 64-летний мужчина приехал за грибами из села Бедеева Поляна вместе с супругой. Утром он ушел вглубь леса, оставив телефон в машине. Когда через несколько часов муж не вернулся, женщина обратилась за помощью. Спасатели нашли мужчину примерно в километре от автомобиля – все это время он обезвоженный пытался самостоятельно выбраться из леса.

Поиски второго грибника все еще идут. В Бирском районе спасатели разыскивают 85-летнего мужчину, который ушел в лес и так и не вернулся.

Кирилл Первов призвал граждан соблюдать осторожность: перед походом в лес нужно взять заряженный телефон, сообщить близким маршрут и время возвращения, а также не уходить далеко в незнакомую местность.

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