Пьяные водители в Уфе: за сутки задержали 15 нарушителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Уфе зафиксировали 31 дорожно-транспортное происшествие, один человек пострадал. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.

Всего инспекторы пресекли 238 нарушений правил дорожного движения. Среди них – 11 случаев езды без ремня безопасности, 9 нарушений правил перевозки детей и 8 случаев, когда водители не уступили дорогу пешеходам. К ответственности привлекли 21 пешехода.

Кроме того, задержали 15 водителей в состоянии опьянения. Еще 6 человек отказались проходить медицинское освидетельствование.

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