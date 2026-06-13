В Уфе загорелся жилой дом: перед этим в него ударила молния

Фото: МЧС Башкирии

Вчера вечером, 12 июня, в Уфе загорелся кирпичный дом в деревне Зинино на улице Ракитовой. Об этом рассказали в МЧС Башкирии.

Когда пожарные прибыли на место, горел дом площадью 9х11 метров. Огонь потушили совместными силами МЧС и городского Управления пожарной охраны. Никто не пострадал.

Причину пожара устанавливает дознаватель экстренного ведомства. По предварительным данным, дом мог загореться из-за удара молнии.

В ведомстве напомнили: во время грозы нужно отключать электроприборы, держаться подальше от металлических конструкций и не прятаться под одиноко стоящими деревьями.

– Берегите жизнь и имущество! – призвали в МЧС.

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