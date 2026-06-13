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НовостиОбщество13 июня 2026 5:31

В Башкирии на площади 328 гектаров загорелась трава

В Башкирии случились лесные пожары на площади 86 гектаров
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки в Башкирии не зафиксировали ни одного лесного пожара и ни одного загорания сухой растительности. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

При этом с начала 2026 года в регионе уже насчитывается 13 очагов лесных пожаров на площади более 86 гектаров и 194 загорания травы на площади более 328 гектаров.

– Ситуацию держим на контроле! – заверили в ГК ЧС.

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