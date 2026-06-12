Хабиров назначил ответственного за языковую политику в Башкирии

Фото: Урал Кильсенбаев

Первый вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев назначен ответственным за координацию деятельности по реализации языковой политики на территории республики. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Радий Хабиров.

Этим же документом глава Башкирии определил, что исполнительным органом республики в сфере языковой политики будет региональное министерство просвещения.

Решения Радия Хабирова вступили в силу 10 июня.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.