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НовостиОбщество12 июня 2026 15:01

Хабиров назначил ответственного за языковую политику в Башкирии

Хабиров назначил ответственным за языковую политику Башкирии Урала Кильсенбаева
Владислав КАЗАНЦЕВ
Фото: Урал Кильсенбаев

Фото: Урал Кильсенбаев

Первый вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев назначен ответственным за координацию деятельности по реализации языковой политики на территории республики. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Радий Хабиров.

Этим же документом глава Башкирии определил, что исполнительным органом республики в сфере языковой политики будет региональное министерство просвещения.

Решения Радия Хабирова вступили в силу 10 июня.

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