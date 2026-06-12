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НовостиОбщество12 июня 2026 14:11

«Новые граждане нашей великой страны!»: в Башкирии в День России на свет появились 25 детей

К середине Дня России в Башкирии родились 25 детей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Фото: Айрат Рахматуллин

Фото: Айрат Рахматуллин

В День России в Башкирии уже успело появиться на свет 25 детей: 14 мальчиков и 11 девочек. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин. Он отметил, что восемь малышей родились в Республиканском перинатальном центре.

– Новые граждане нашей великой страны! Возможно, ещё у кого то в документах до конца дня будет вписана красивая дата — 12.06.2026, – написал в соцсетях глава Минздрава Башкирии.

Он поздравил всех родителей с праздником и рождением детей, пожелав им мира, добра и крепкого здоровья.

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