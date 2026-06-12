«На основе многочисленных обращений»: администрация Уфы объявила об открытии нового автобусного маршрута

В Уфе запустили новый муниципальный маршрут №65 – он будет курсировать между остановками «Новая Александровка» и «Амстал» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе запустили новый муниципальный маршрут №65 – он будет курсировать между остановками «Новая Александровка» и «Амстал». Открыть данный рейс просили жители Демского района. Об этом сообщила управление транспорта мэрии.

– На основе многочисленных обращений граждан администрация провела открытый диалог с населением, выявила ключевые проблемы транспортной доступности и совместно проработала оптимальную схему движения, – передали в администрации.

Там отметили, что итоговый маршрут учитывает ежедневные потребности жителей и призван повысить качество транспортного обслуживания отдаленных территорий, в том числе частного сектора. Предполагается, что теперь демчанам не придется идти пешком до основных магистралей и тратить время на пересадки.

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