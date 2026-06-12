Дожди, грозы и туман: синоптики озвучили прогноз погоды на 13 июня в Башкирии

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Башкирии в субботу, 13 июня, ожидается облачная погода с прояснениями, сообщили в Башгидромете. Пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер северо-восточный и восточный, 4-9 метров в секунду, днём при грозах порывы могут усиливаться до 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +9…+14 градусов, днём – +20…+25. На отдельных участках дорог видимость ухудшится из-за дождя (2-4 километра), а ночью и утром – из-за тумана (местами до 500 метров и менее).

В Уфе тоже будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днём местами грозы. Ветер такой же, как по республике. Ночью температура – +12…+14, днём – +23…+25.

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