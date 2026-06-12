Трагедия в Уфе: под окнами высотки обнаружили труп девятиклассника

СК устанавливает обстоятельства трагедии

В Уфе произошла трагедия – погиб 16-летний подросток. Его тело обнаружили под окнами 27-этажного дома жилого комплекса по улице Шафиева. Это случилось 11 июня. Прохожие вызвали экстренные службы на место происшествия, но медикам оставалось лишь констатировать смерть юноши.

По предварительным данным, подросток в этом году окончил девятый класс и на данях сдавал экзамен по математике. Известно, что он воспитывался в многодетной семье.

Сейчас Следственный комитет Башкирии проводит проверку по факту случившегося.

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