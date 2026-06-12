Сколько туристов посетили Башкирию в 2025 году

В 2025 году Башкирию посетили больше 2,4 миллиона туристов – на 8,2% больше, чем годом ранее Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году Башкирию посетили больше 2,4 миллиона туристов – на 8,2% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в местном правительстве.

Башкирия поднялась с 15-го на 13-е место в общероссийском рейтинге привлечения туристов и занял третью строчку среди регионов Приволжского федерального округа.

Министр предпринимательства и туризма республики Светлана Верещагина отметила, что рост потока подтверждает правильность выбранного курса по развитию инфраструктуры, расширению выбора маршрутов, улучшению сервиса.

Сейчас 49 туроператоров региона предлагают больше 700 маршрутов. В числе самых популярных — научно-популярные, промышленные, экскурсионные, горные, пешие и сплавы. Основные гости Башкирии – туристы из соседних регионов: Челябинской, Оренбургской, Свердловской областей и Татарстана. Жители самой республики тоже активно путешествуют по родному краю.

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