Женщина застряла на горе в Башкирии

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Ишимбайском районе Башкирии женщина застряла на горе Торатау и вызвала спасателей. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

– Женщина сообщила, что не может ни подняться, ни спуститься. К счастью, в итоге ей удалось спуститься без помощи спасателей. В медицинской помощи она не нуждалась, – передали в экстренном ведомства.

В ГКЧС Башкирии напомнили, что такие случаи не редкость. Перед выходом на маршрут, особенно в горной местности, важно оценивать свои силы. Нужно заранее изучить карту, уровень сложности маршрута и отзывы тех, кто уже там был, а также сообщить близким о своих планах.

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