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НовостиОбщество12 июня 2026 9:40

Стало известно, сколько выпускников из Башкирии сдали на 100 баллов ЕГЭ по химии, литературе и истории

ЕГЭ на 100 баллов по химии, литературе и истории в Башкирии сдали 60 выпускников
Владислав КАЗАНЦЕВ
У Башкирии 60 стобалльников ЕГЭ

У Башкирии 60 стобалльников ЕГЭ

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии единый государственный экзамен по химии, литературе и истории на 100 баллов сдали 60 выпускников. Об этом сообщил министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин.

Как уточнил чиновник, по химии ЕГЭ сдавали 2920 человек (51 из них получили наивысший балл), по литературе – 507 (7 стобалльников), а по истории – 1524 (два).

Отметим, что помимо перечисленных экзаменов, на данный момент также состоялись ЕГЭ по русскому языку, математике, обществознанию и химии.

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