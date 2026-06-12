В Уфе показали роботов БРО, которые будут убирать улицы

Фото: мэрия Уфы

В Уфе на тесты вышли роботы, которые сами убирают улицы. Их показали 11 июня в Арт-КВАДРАТЕ. Об этом сообщили в мэрии города.

Роботов привезли две компании: «168роботикс» (разработчик и производитель) и башкирская URAM (она занимается внедрением таких сервисов). Испытания проводит Центр информационных технологий Уфы.

На демонстрации работали две модели. Первая – компактная БРО 2.1, вторая – более мощная БРО 3.0. У последней сменные батареи и хитрое шасси, которое позволяет ловко разворачиваться.

Роботы умеют сами подметать улицы и при этом не поднимают пыль. Они работают без помощи человека – внутри у них свой искусственный интеллект. Специальные датчики помогают им не натыкаться на людей и препятствия. Ориентироваться по камерам они могут даже там, где не ловит GPS. Роботы работают на электричестве, без выхлопов, и сами следят за качеством своей работы. В будущем на них обещают навесить другое оборудование — для уборки снега, для посыпки дорог реагентами, для мойки тротуаров и даже для стрижки газонов.

Как рассказал замглавы администрации Уфы Дмитрий Черенков, если тесты пройдут успешно, город сможет начать массово использовать такие машины. И башкирская столица станет одним из первых городов России, где уборка улиц станет частично роботизированной.

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