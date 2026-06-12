Под Уфой построят придорожный комплекс за 100 млн рублей

Фото: glavarb.ru

В селе Зубово Уфимского района появится многофункциональный придорожный комплекс. Проект одобрили на «Инвестчасе» главы Башкирии Радия Хабирова. Об этом сообщили в его администрации.

Инвестор — компания «Акинвест» — планирует вложить в проект 100 млн рублей. На площадке разместят кафе, автомойку, шиномонтаж и зарядную станцию для электромобилей. Запуск комплекса запланирован на 2028 год.

Проекту присвоили статус приоритетного. Администрация Уфимского района поможет инвестору с оформлением земельного участка.

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