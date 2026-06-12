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НовостиОбщество12 июня 2026 17:04

На Затонском мосту в Уфе 13 и 14 июня снова перекроют полосу для грузовиков

Ограничения будут действовать с утра до вечера
Владислав КАЗАНЦЕВ
Ограничения на мосту будут действовать 13 и 14 июня с 9:00 до 17:00

Ограничения на мосту будут действовать 13 и 14 июня с 9:00 до 17:00

В Уфе на Затонском мосту временно перекроют выделенную полосу для грузового транспорта. Там проведут комплексную очистку и ямочный ремонт. Об этом сообщили в мэрии.

Движение по полосе будет закрыто 13 и 14 июня с 9:00 до 17:00. Водителей просят заранее учитывать это при планировании поездок.

Напомним, с 1 июля в Уфе вообще запретят въезд грузовиков на Затонский и Демский мосты. Это связано с их ограниченно работоспособного состояния.

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