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НовостиОбщество12 июня 2026 10:32

Забралась, а слезть не смогла: спасатели в Уфе сняли кошку с рекламного щита

В Уфе спасатели сняли кошку с рекламного щита
Владислав КАЗАНЦЕВ
Фото: ГКЧС РБ

Фото: ГКЧС РБ

В Уфе спасателям пришлось снимать с рекламного щита кошку, которая забралась туда и не могла слезть. Местные жители обратились в экстренных службы, чтобы помочь животному. Об этом 12 июня сообщили в Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели с помощью лестницы добрались до перепуганной кошки и аккуратно сняли ее с высоты.

- Кошка цела и невредима, - передали в ГКЧС республики.

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