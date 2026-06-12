Руководителей филармонии и оркестра в Башкирии оставили под домашним арестом

Верховный суд Башкирии оставил под домашним арестом директора Башкирской государственной филармонии Алмаза Саетова и руководителя Государственного академического симфонического оркестра Артура Назиуллина. Мера пресечения будет действовать еще три месяца – до начала сентября.

Напомним, Саетова и Назиуллина задержали в конце января. Согласно версии следствия, оба причастны к схеме хищений казенных средств. Назиуллина обвинили в растрате денег, выделенные на фестиваль классической музыки «Романтика осени», а Саетова – в превышении должностных полномочий при подготовке международной книжной ярмарки «Китап-Байрам».

Ни один, ни другой вину не признают.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.