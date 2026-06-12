Омбудсмена Башкирии Михаила Закомалдина предложили назначить на новый срок

Фото: glavarb.ru

Парламент Башкирии направил уполномоченному по правам человека России Яне Лантратовой кандидатуру Михаила Закомалдина для согласования его назначения на пост республиканского омбудсмена на следующие пять лет. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности спикера Госсобрания-Курултая Илшат Тажитдинов.

По республиканскому закону об уполномоченном по правам человека его кандидатуру вносит глава региона. Парламент обязан получить одобрение федерального омбудсмена, а итоговое мнение депутаты выражают голосованием на пленарном заседании.

Напомним, ранее Закомалдин возглавлял МВД Башкирии на протяжении пяти лет - с 2011 по 2016 год. Затем он работал главным федеральным инспектором по республике. А в 2021 году стал уполномоченным по правам человека.

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