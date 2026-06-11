«Никогда не оставлял никого в беде»: в Башкирии похоронят 21-летнего контрактника

Фото: Администрация Белорецкого района Башкирии

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Белорецкого района Башкирии рядовой Никита Симонов. Об этом рассказала администрация муниципалитета.

Никита Сергеевич родился в 2004 году в Белорецке, учился в школе №8. Срочную службу проходил в Самаре, а в июне 2023-го подписал контракт с Министерством Обороны России. Молодого человека не стало в минувшем апреле.

– По словам родных и близких, Никита Сергеевич был очень добрым, отзывчивым, душевным и справедливым человеком. Он никогда не оставлял никого в беде и всегда готов был прийти на помощь, – рассказали в администрации Белорецкого района.

Церемония прощания с Никитой Симоновым состоится завтра в 12:00 на Аллее Героев в Белорецке. Траурный митинг начнется в 12:30.

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