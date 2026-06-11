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НовостиПолитика11 июня 2026 17:45

Из мэрии Уфы за две недели уволился уже третий чиновник: глава правового управления покинул должность

Глава правового управления мэрии Уфы покинул пост
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Администрация Уфы

Фото: Администрация Уфы

Начальник правового управления администрации Уфы Руслан Исмагилов покинул свою должность. Об этом рассказало издание «Ъ-Уфа».

Исмагилов руководил управлением почти год – с 16 июля 2025 года. Он родился в 1982 году в Янауле, окончил Гуманитарно-юридический колледж в Ижевске по специальности «Правоведение» и Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

Это уже третья отставка в мэрии за две недели. Первым ушел заместитель главы Рустам Хазиев, который курировал молодежную политику, гражданское общество и кадровую работу. Следом за ним покинул пост заместитель главы по предпринимательству и инвестициям Агарагим Кагиргаджиев.

Череде отставок предшествовало задержание сити-менеджера Уфы Ратмира Мавлиева. Ему предъявлены обвинения по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере от уфимских застройщиков и двум эпизодам превышения должностных полномочий.

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