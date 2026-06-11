Россельхознадзор нашел в Башкирии сотни свиней из будущего: как так вышло

Фото: Россельхознадзор Башкирии

В Башкирии компания оформила ветеринарные документы на партию свиней, судя по которым те родились в будущем. Подробности рассказали в Россельхознадзоре республики.

В ходе мониторинга системы «Меркурий» с 8 по 10 июня специалисты выявили нарушение на площадке ООО «Мичуринский». 9 июня компания оформила электронный ветеринарный документ на 620 живых свиней и указала даты их рождения – с 24 по 28 декабря 2026 года. После этого партию отправили на убой в ООО «Куединский мясокомбинат».

Недостоверные сведения в ветеринарных документах, отмечают в Россельхознадзоре, нарушают требования прослеживаемости продукции и создают риск попадания на рынок небезопасных товаров животного происхождения.

– По факту выявленного нарушения уполномоченному лицу направлено предупреждение посредством системы «Ветис.Паспорт», – заявили в надзорном ведомстве.

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